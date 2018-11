POL-PDNW: Einbruch in ein Gastronomiegebäude

Ruppertsberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, den 29.11.2018, brachen unbekannte Täter in ein Gastronomiegebäude in der Obergasse in Ruppertsberg ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell