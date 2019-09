Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0588 --Einbrecher kommen über die Leiter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Bertholdstraße Zeit: 16.09.19, 2 Uhr

Zwei Männer drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Wohnung zweier 19-Jähriger in Vegesack ein und verlangten die Herausgabe ihrer Smartphones.

Die zwei dunkel gekleideten Einbrecher stellten eine Leiter an die Hauswand eines Mehrparteienhaues in der Bertholdstraße und stiegen durch das Badezimmerfenster im ersten Obergeschoss in die Wohnung ein. Die Männer überraschten das 19 Jahre alte Pärchen im Wohnzimmer und forderten die Herausgabe der Mobiltelefone. Während einer die beiden mit wiederkehrenden Schlägen und Haare ziehen in Schach hielt, durchsuchte sein Komplize die Wohnung. Anschließend entfernte sich das räuberische Duo, allerdings ohne etwas entwendet zu haben.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bertholdstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, wer hat jemanden mit einer Leiter gesehen, wer vermisst gegebenenfalls eine? Die Räuber hatten ihre Gesichter mit Sturmhauben verdeckt. Einer wurde als etwa 185 Zentimeter groß und athletisch beschrieben. Sein etwas kleinerer Komplize trug eine dunkle Strickjacke der Marke Adidas. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

