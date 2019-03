Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 23.03.2019, gegen 13:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Wildeshausen einen Pkw auf der Sannumer Straße in Großenkneten-Huntlosen. Beim 34-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, sodass der Fahrzeugführer aus Zweibrücken zur Dienststelle nach Wildeshausen gebracht wurde. Dort erreichte er einen Wert von 0,26 mg/L, der 0,52 Promille entspricht. Im Anschluss stellten die Beamten beim 34-jährigen noch weitere Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuten. Ein dementsprechender Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis, so dass dem Fahrzeugführer auch noch Blut abgenommen werden musste. Dem 34-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ihm wurde vorerst die Weiterfahrt untersagt.

