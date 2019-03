Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Straftaten im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Am 23.03.2019, um 07.35 Uhr, wurde auf der Syker Straße der Fahrer eines LKW kontrolliert. Der 28-jährige Bulgare war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am selben Tag gegen 19.10 Uhr wird ein polnischer PKW-Fahrer in der Helgolandstraße angetroffen. Er war alkoholisiert mit seinem PKW unterwegs gewesen und wies am Kontrollort eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille auf. Es wurde ein Strafverfahrer eingeleitet und hierzu eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Kurz darauf, um 20.40 Uhr, wurde in der Arthur-Fitger-Straße ein PKW kontrolliert. Die kontrollierenden Beamten nahmen aus dem mit drei Personen besetzten Fahrzeug einen intensiven Cannabisgeruch war. Dem 22-jährigen Fahrer aus Delmenhorst wurde die Weiterfahrt untersagt und schließlich wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

