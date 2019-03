Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Bäckereifiliale

Delmenhorst (ots)

Am 24.02.2019, gegen 01.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Bremer Straße ein und entwendeten einen Tresor, der aufgebrochen in Tatortnähe aufgefunden wurde. Aus dem Wertgelass wurden mehrere Tausend Euro entwendet.

