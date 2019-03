Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Radfahrerin ++

Am 23.03.19, gg. 11:25 Uhr, kommt es in der Nutzhorner Str. / Ecke Lenaustraße zu einem einem schweren Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befährt eine 83-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Fahrrad den Geh-/Radweg der Nutzhorner Straße in Rtg. Dwostraße. In Höhe der Einmündung Lenaustr. überquert sie unvermittelt die Fahrbahn und wird sodann von einer 30-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bookholzberg erfasst, die die Nutzhorner Straße - aus Rtg. Lessingstr. kommend - ebenfalls in Rtg. Dwostraße befahren hatte. Infolge der Kollision erleidet die Radfahrerin u.a. schwere Kopfverletzungen und wird mit einem Rettungshubschrauber einem Oldenburger Krankenhaus zugeführt. Ersten Erkenntnissen nach besteht akute Lebensgefahr.

Der beschädigte Pkw sowie das Fahrrad werden für weitere Untersuchungen sichergestellt und durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die Nutzhorner Str. muss für die Zeit der Unfallaufnahme und -spurensicherung bis ca. 13:50 Uhr voll gesperrt werden. Es kommt in der Folge zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

