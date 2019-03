Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei Nordenham sucht den Eigentümer des Fahrrades

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham sucht den Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Ein bislang unbekannter Täter entwendete bereits am Montag, 04. März 2019, vor einem Mehrfamilienhaus an der Hansingstraße in Nordenham ein anderes Fahrrad und hinterließ im Gegenzug das Abgebildete.

Bei dem Fahrrad auf dem Foto handelt es sich um ein Damenrad unbekannter Marke mit einer 5-Gang-Schaltung.

Wer sein Fahrrad erkennt, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04731-9981-0 bei der Polizei Nordenham.

Fragen bitte an Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

