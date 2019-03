Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall in Wildeshausen ++

Bereits am Freitag, 22.03.2019, kam es in Wildeshausen gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 24-jährige Unfallverursacherin befuhr die Straße 'Huntetor' in Richtung Stadtmitte und bemerkte einen 39-jährigen Harpstedter auf seinem Leichtkraftrad zu spät. Dieser musste aufgrund eines Abbiegevorganges eines Vorausfahrenden auf den Parkplatz des Rewe-Marktes verkehrsbedingt halten. Durch den Zusammenstoß wurde das Krad dann auf den ebenfalls haltenden Pkw eines 62-jährigen aus Harpstedt aufgeschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An allen drei Fahrzeuge entsteht lediglich leichter Sachschaden. Über die Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.

++ Verkehrsunfall aufgrund von Müdigkeit ++

Am Samstagmorgen, 23.03.2019, gegen 06:17 Uhr verunfallte ein 20-Jähriger aus dem Kreis Borken mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 213 im Bereich der Gemeinde Dötlingen-Uhlhorn. Der Fahrzeugführer befand sich auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle und kam dann in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und drehte sich mehrfach. Als Unfallursache wurde die Müdigkeit des 20-Jährigen verbunden mit einsetzendem Sekundenschlaf angegeben. Aufgrund der hohen Unfallgeschwindigkeit und der blockierenden Pkw-Türen wurde zur patientenschonenden Rettung des Fahrers durch den Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr nachgefordert. Gleich vier Ortswehren aus der Gemeinde Dötlingen rückten daraufhin zur Unfallstelle an. Der 20-Jährige wurde im Anschluss zum Glück nur mit leichten Verletzungen vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

