POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kontrolle von zwei Pkw ohne Versicherungsschutz in Hatten

Beamte der Polizei Wildeshausen haben am Donnerstag, den 21. März 2019, in der Gemeinde Hatten in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr gleich zwei Fahrzeuge kontrolliert, die ohne gültigen Haftpflichtversicherungsschutz am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen haben.

In beiden Fällen wurden die Pkw-Fahrer im Barneführerholzweg in Hatten/Sandkrug angehalten. Es stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz sowohl bei dem VW Golf eines 39-jährigen Mannes aus Hatten, als auch bei dem Ford eines 29-jährigen Mannes aus der Gemeinde Dötlingen nicht mehr gültig ist.

Den Männern wurde die Weiterfahrt mit den Fahrzeugen untersagt und der Fahrzeugschein sichergestellt.

Es erwartet sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

