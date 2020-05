Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Alkohol am Steuer

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Freitag wurden im Bereich der Radolfzeller-/Dettinger Straße in Konstanz drei Verkehrsteilnehmer auffällig. Diese waren im Rahmen einer stationären Kontrollstelle angehalten und kontrolliert worden. Hierbei stellte sich heraus, dass sie aufgrund Alkoholbeeinflussung nicht in der Lage waren, ihr Fahrzeug sicher zu führen. Die angezeigten Werte lagen zwischen 0,62 und 1,18 Promille. Die Lenker werden zur Anzeige gebracht, die Weiterfahrt wurde untersagt.

