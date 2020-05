Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Diebstahl einer massiven Holzsitzbank

Zeugenaufruf

Tennenbronn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche wurde in der Schiltachstraße eine massive Holzsitzbank entwendet, welche vor einer Lagerhalle stand. Zum Abtransport muss aufgrund der Schwere ein größerer Pkw oder Anhänger zum Einsatz gekommen sein. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Schramberg, Tel.: 07422/27010.

