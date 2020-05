Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pkw überschlägt sich

Fahrer schwer verletzt

Zeugenaufruf

Blumberg (ots)

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der K 5745 zwischen Hondingen und Fürstenberg ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt. Zur Unfallzeit geriet ein 18-jähriger Mann mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Der Lenker wurde hierbei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Blumberg aus seinem demolierten Fahrzeug geborgen werden. Der Verletzte gab an, dass er durch einen entgegenkommenden LKW zum Ausweichen gezwungen worden war. Der Fahrer dieses LKW VOLVO setzte seine Fahrt zunächst fort, kam jedoch später an den Unfallort zurück. Hierbei bestritt er eine Beteiligung am Unfall. Die K 5745 musste zur Unfallaufnahme bzw. Bergung des Audi bis um 18.55 Uhr vollständig gesperrt werden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733/99600, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Schmid, PHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell