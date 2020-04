Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

KN) Telefonbetrug durch falschen Bankmitarbeiter (29.04.2020)

Singen (ots)

Ein unbekannter Mann rief am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf dem Handy einer 26-jährigen Frau an. Da im Display die Telefonnummer der Sparkasse Hegau-Bodensee stand und der Anrufer Kontodetails der jungen Frau kannte, ging sie davon aus, tatsächlich einen Mitarbeiter der Bank am Telefon zu haben. Der Unbekannte gab an, dass ihr Konto missbräuchlich benutzt wird und deswegen gesperrt werden müsse. Kurz darauf erhält die 21-Jährige eine Transaktionsnummer (TAN) auf ihr Telefon. Nach dem Telefonat stellt sie dann die Abbuchung eines vierstelligen Betrages von ihrem Konto fest. Informationen zu dem Betrugsphänomen sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell