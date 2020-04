Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in ein Ladengeschäft (29.04.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch, der in der Nacht zum Mittwoch vermutlich im Zeitraum von 01.00 bis 01.30 Uhr an der Eingangstür eines Ladengeschäftes in der Unteren Hauptstraße am sogenannten "Runden Eck" begangen wurde. Unbekannte Täter versuchten dort gewaltsam die Zugangstür zu öffnen, was ihnen nicht gelang.

Ein Anwohner war gegen 01.15 Uhr auf ein lautes Geräusch aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert. Der Einbruchsversuch wurde am Vormittag festgestellt. An der Zugangstür des Ladengeschäftes entstand Sachschaden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

