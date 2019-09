Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 12.09.2019, 18:12 Uhr Vom Fahrrad gestürzt

Siebeldingen (ots)

Ein 24-jähriger PKW-Fahrer missachtete in der Weinstraße im Baustellenbereich den Vorrang eines entgegenkommenden 56-jährigen Radfahrers, der bevorrechtigt in die Fahrbahnverengung einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der Radfahrer eine Vollbremsung und stürzte zu Boden, wodurch er sich mehrere Schürfwunden zuzog. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

