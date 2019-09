Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Brand auf dem Dachboden

Landau (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte gestern gegen 20.00 Uhr der Dachboden eines Hauses in der Ostbahnstraße. In dem aktuell leerstehenden Haus wurde die Holzkonstruktion des Dachbodens durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Kurz vor dem Brand wurden im Hof des Hauses von Zeugen zwei Jugendliche gesehen, die dort mit Schubkarren hantierten. Ob diese mit dem Brand in Verbindung stehen oder wichtige Zeugen sein könnten, steht aktuell noch nicht fest.

Der Brandschaden wird aktuell auf ca. 10.000.- Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

