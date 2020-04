Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Sulz a.N)Polizeipräsenz mit Pferden 1.5.20

Oberndorf (ots)

Die Polizei Oberndorf am Neckar wird am 1. Mai vermehrt in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Wie bereits in den letzten Wochenenden werden trotz des wechselhaften Wetters wieder beliebte Freizeittreffpunkte in die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen einbezogen, um die Vorschriften nach Infektionsschutzgesetz zu überwachen. Neu ist allerdings das Einsatzmittel: Erstmals werden Polizeipferde für die Überwachungen eingesetzt. Das Polizeirevier erhält hierzu vom zuständigen Präsidium in Konstanz zwei Polizeireiter, die das Polizeipräsidium Einsatz für diese Aufgabe zur Verfügung stellt. Sie nehmen seit dem Wegfall größerer Veranstaltungen nun auch solche Aufgaben wahr. Obwohl bei den bisherigen Kontrollen nur wenige Beanstandungen ausgesprochen wurden, trägt die Präsenz der Polizei insbesondere vor einem klassischen Ausflugstag dazu bei, nicht allzu lichtsinnig mit der Virusgefahr umzugehen. Nicht umsonst hat die Landesregierung beschlossen, eine Maskenpflicht beim Einkaufen, dem öffentlichen Personennahverkehr und an Bus- und Bahnsteigen einzuführen. Die Überwachungsmaßnahmen sind keine Gängelei, sondern dienen allein dazu, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Die Beamten verhängen keine Bußgelder und sie werden grundsätzlich Personen zunächst aufklären, wenn ein Verstoß droht. Erst dann folgt eine Anzeige, wenn Personen absichtlich gegen ein Annäherungsverbot oder sonst gegen die geltende Rechtslage verstoßen. Die Überwachungsmaßnahmen beschränken sich nicht nur auf Oberndorf selbst. Die Reiter werden auch in Epfendorf und Sulz auf weniger gut zugänglichen Wegen unterwegs sein. Auch in anderen Städten in den umliegenden Landkreisen werden verstärkt Überwachungsmaßnahmen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010 und 01522 6298771

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell