Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist im Bereich Königsbau (17.04.2020)

Konstanz (ots)

Wie jetzt bekannt wurde ist am Freitag, 17. April, gegen 01 Uhr, ein unbekannter Mann als Exhibitionist in der Jacob-Burckhardt-Straße aufgetreten. Eine 21-Jährige war auf dem Nachhauseweg und wurde von dem Unbekannten verfolgt. Als die junge Frau sich umdrehte erkannte sie, dass der Mann seine linke Hand in der Hose hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der Polizei liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor: südländisches Aussehen, 185 bis 190 cm groß, schlank, dunkles Haar. Der Mann trug dunkle Kleidung. Personen, denen der Mann im dortigen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

