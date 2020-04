Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Worblingen

Landkreis Konstanz) Ladendiebin geschnappt (29.04.2020)

Worblingen, Rielasingen-Worblingen (ots)

Innerhalb einer Stunde entwendete eine 31-jährige Frau am gestrigen Mittwoch in drei unterschiedlichen Läden Lebensmittel im Gesamtwert von rund 150 Euro. Als die Frau einen Drogeriemarkt in der Werner-von-Siemens-Straße verließ wurde sie von einem Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In ihrem Fahrzeug wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Dieses stammte aus einem in der gleichen Straße befindlichen Discounter und einem Einkaufsmarkt, der sich in der Georg-Fischer-Straße befindet. Die Frau erhielt in allen drei Läden Hausverbot und eine Anzeige wegen Diebstahls.

