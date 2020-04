Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Auto in Tiefgarage beschädigt (29.04.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr ein in der Tiefgarage einer Arztpraxis in der Mainaustraße abgestellten VW beschädigt. Der Unbekannte verbog die Scheibenwischer und zerkratzte die Motorhaube des Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

