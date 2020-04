Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Villingen-Schwenningen) Unbekannter in Rohbau eingedrungen (29.04.2020-30.04.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Rohbau in der Sperberstraße verschafft. Durch Beschädigen und Herausnehmen mehrerer Wohnungstüren gelang der Unbekannte in das Innere der Wohnungen und entwendete Baumaterial und Werkzeuge. Die Höhe des Gesamtdiebstahlschadens und des verursachten Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu wenden.

