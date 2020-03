Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall mit schwerverletzten Fahrer auf der A 63

Klein-Winterheim (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der AS Klein-Winterheim. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Mainz ungebremst mit seinem PKW auf einen vorausfahrenden deutschen LKW auf. Der PKW-Fahrer wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall multiple Knochenbrüche sowie Schnittverletzungen im Gesicht. Er wurde durch die Rettungskräfte in die Uni-Klinik Mainz verbracht, Lebensgefahr besteht aber nicht. Der 39-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10000EUR. Die A 63 in Richtung Kaiserslautern musste bis 06:40 Uhr voll gesperrt werden, anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

