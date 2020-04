Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Pkw-Lenkerinnen (29.04.2020)

Tuttlingen (ots)

Eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr auf der Kreuzung Neuhauser Straße / Brunnentalstraße / Robert-Koch-Straße ereignete.

Die 21-jährige Lenkerin eines Seat Leon Cupra befuhr die Neuhauser Straße aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Neuhausen und bog an der genannten Kreuzung nach links in die Brunnentalstraße in Richtung des Klinikums Landkreis Tuttlingen ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang der 59-jährigen Lenkerin eines Ford S-Max, die die Kreuzung auf der Neuhauser Straße aus Richtung Neuhausen in Fahrtrichtung Stadtmitte überquerte, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam.

Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuglenkerinnen wurden durch den Rettungsdienst in das Klinikum verbracht. Die Lenkerin des Seat Leon musste dort wegen der Schwere ihrer Verletzungen in stationäre Behandlung genommen werden.

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw erlitten Totalschaden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

