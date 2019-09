Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Versuchter Trickdiebstahl

Mainz (ots)

Montag, 02.09.2019, 11:10 Uhr - 02.09.2019, 11:20 Uhr

Am 02.09.2019, gegen 11:10 Uhr, klingeln zwei Männer bei einer 88-Jährigen in Mainz-Bretzenheim. Die beiden geben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Sie geben an, etwas am Anschluss überprüfen zu müssen. Die 88-Jährige läßt die beiden in die Wohnung. Hier teilten sich die Männer in unterschiedliche Räume auf. Nachdem die 88-Jährige erneut einen Ausweis der Männer verlangt entfernen sich die Personen zügig aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Nach Angaben der 88-Jährigen sei nichts entwendet worden.

Personenbeschreibung: 1.Person

- männlich - ca 45 Jahre - schlank und groß - dunkle Haare - weißes T-Shirt, dunkle Haare

2.Person

- männlich - ca 30 Jahre - kariertes Hemd mit blau- und weißtönen - schlank

