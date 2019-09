Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrrad-Kontrollwoche des Polizeipräsidiums Mainz beendet: positive Reaktionen trotz zahlreicher Verstöße

Mainz (ots)

Im Rahmen der Kampagne "Sicher fahr ich Rad" hat das Polizeipräsidium Mainz in der Woche vom 26.08. bis 01.09.2019 zahlreiche Kontrollen und Beratungsgespräche zum Thema Fahrrad-Sicherheit durchgeführt. Ziel war es die Sicherheit für Fahrradfahrer im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums zu verbessern und auch alle anderen Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf ein reibungsloses Zusammenwirken zu sensibilisieren. Die Bürgerinnen und Bürger nahmen die Kontrollen größtenteils sehr gut an. Einige nutzten die Gelegenheit sich gezielt zu informieren, Verbesserungsvorschläge zu äußern und Feedback zu geben.

Die Polizeibeamten haben zahlreiche Verstöße festgestellt: So wurden im Mainzer Stadtgebiet von 734 kontrollierten Fahrrädern und 286 Autos, 150 Autofahrer wegen Befahrens der Fußgängerzone und 83 Radfahrer wegen des Befahrens für Fahrräder verbotene Bereiche verwarnt. 68 Verkehrsteilnehmer trugen Kopfhörer, 32 nutzten ein Handy im Verkehr und bei 30 Fahrzeugen wurden Beleuchtungsmängel festgestellt. Im Bereich Ingelheim und Oppenheim wurden 305 Fahrräder und 65 Autos kontrolliert und ebenfalls Verstöße im Bereich Gehörbeeinträchtigung, Handynutzung und mangelhafter technischer Zustand festgestellt.

Auch die Sicherheit der Schulwege war ein Schwerpunkt in dieser Kontrollwoche. Bei 14 Schulwegüberwachungen beobachteten und kontrollierten Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe von Schulen den Verkehr und führten Gespräche mit Verkehrsteilnehmern und Eltern. Das Hauptaugenmerk lag auch hier bei der Sicherheit der Fahrradfahrer sowie Verkehrsteilnehmern, die durch ihr Verhalten Gefährdungen darstellen.

Präventions-Experten der Mainzer Polizei, eine Fahrradstreife und die Fahrradbeauftragte der Stadt Mainz informierten und berieten an einem Infostand am Mainzer Stresemannufer zahlreiche Bürger rund um das Thema Fahrradsicherheit und verteilten Infomaterialien. Das Interesse der Bürger war groß, vor allem das Thema E-Scooter beschäftigte viele Bürger. Besonders der Fahrradsimulator, bei dem man seine Reaktionsfähigkeit testen konnte, kam gut an.

Die landesweite Fahrradkampagne "Sicher fahr ich Rad" läuft noch bis Ende Oktober 2020.

