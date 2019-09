POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Räuberische Erpressung

Polizeipräsidium Mainz

Sonntag, 01.09.2019, 05:10 Uhr bis 05:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wird ein 27-Jähriger in der Bahnhofstraße von einem Mann aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Mann sagt, er würde ihn anderenfalls schlagen. Der 27-Jährige händigt ihm Geld aus, doch der Täter fordert mehr. Daraufhin versucht der 27-Jährige die Örtlichkeit zu verlassen, aber der Täter schlägt zu. Nach weiteren Drohungen händigt der 27-Jährige weiteres Bargeld aus. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: - 18-22 Jahre alt - schlanke Gestalt - ca. 180cm groß - zur Seite gekämmte, schwarze Haare - schwarzes T-Shirt, schwarzer Jeans - schwarze Umhängetasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

