Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Einbruch in Baucontainer

Mainz (ots)

In einen abgestellten Materialcontainer in der Langgasse sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, drangen die Einbrecher in das mit einem Metallzaun gesicherte Gelände ein. Dort brechen sie den Container auf und entwenden Baumaschinen und Funkgeräte. Die Höhe des Schadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell