Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Möbelhaus

Bad Nenndorf (ots)

(He.) In der Zeit von Sonntagabend 17:00 Uhr bis heute, Montag 27.01.2020, haben mehrere unbekannte Täter in ein Möbelhaus in Bad Nenndorf eingebrochen. Die Täter nutzten dabei im Rückwärtigen Bereich des Hauses u.a. eine Leiter, um auf das Dach des Gebäudes zu kommen. Die Täter haben anschließend im 2. Obergeschoss ein Fenster aufgebrochen um in den Innenraum des dortigen Restaurants zu gelangen. Im Innenraum suchten die Täter nach einem Tresor, der aufgebrochen wurde. Weiterhin brachen die Täter einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten die Zigaretten und das Geld aus dem Automaten. Eine Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei bittet um Zeugenhinweise, ob jemand in den Abendstunden Personen mit einer Leiter im Bereich Piepmühle und Waltringhausen gesehen hat und oder eventuell Hinweise auf die Täter gegeben werden können.

