Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sexuelle Belästigung und Diebstahl angezeigt

Hemer (ots)

Seniorin sexuell belästigt Am gestrigen frühen Abend, gegen 18:45 Uhr, wurde eine Seniorin an der Urbecker Straße/Brahmsstraße von einem unbekannten Mann unvermittelt an die Brust gefasst. Im Anschluss daran rannte der junge Täter in Richtung Innenstadt. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Täterbeschreibung: männlich, 17-18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkle Haarfarbe, ganz kurz geschnitten, rundes Gesicht ("Babyface"), helle Hautfarbe, akzentfreies Deutsch, komplett dunkel gekleidet, etwas weiß am Kragen. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

Bäume einer Buchenhecke geklaut Unbekannte Diebe klauten im Bereich Im Langebruch (Tatzeitraum vom 11.11. bis 26.11.2019) aus einer frisch gepflanzten Buchenhecke sechs Bäume. Hinweise zu den Buchenheckendieben nimmt ebenfalls die Polizei in Hemer entgegen.

