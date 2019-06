Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten/Thuine - Dieseldiebstähle aus Arbeitsmaschinen

Beesten/Thuine (ots)

Nachdem es zwischen dem 23. Mai und dem 3. Juni bereits zu einem Dieseldiebstahl auf dem Gelände von Fortuna Beesten gekommen ist, haben die vermutlich selben Täter in der Nacht zu Donnerstag erneut zugeschlagen. Sie verschafften sich wiederrum Zugang zum Sportgelände in Beesten, brachen die Tanks dreier Baumaschinen auf und zapften den Kraftstoff ab. In Thuine öffneten sie im selben Zeitraum gewaltsam den Tank eines Radladers. Das Fahrzeug stand auf einer Freifläche am Lengericher Weg, kurz vor dem Übergang zu B214. Bei den drei Taten erbeuteten die Unbekannten insgesamt etwa 200 Liter Diesel und richteten Sachschäden in Höhe von etwa 1300 Euro an.

