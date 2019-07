Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Geschwindigkeitsüberwachung

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Donnerstagvormittag hat eine Streifenwagenbesatzung in den Straßen Klostersande und Blücherstraße sowie in der Gärtnerstraße die Einhaltung der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überwacht.

In rund zwei Stunden, beginnend um 10:30 Uhr, überprüften die Beamten bei rund 80 vorbeifahrenden Autos die Geschwindigkeit. 13 Gefährte hiervon waren zu schnell unterwegs. Bei den "Schnellsten" maßen die Polizisten eine Geschwindigkeit von jeweils 48 km/h.

Die Elmshorner Polizei wird die Kontrollen unangekündigt fortsetzen.

