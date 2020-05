Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkrs. Konstanz) - Farbschmierereien in der Walpurgisnacht

Engen (ots)

Ein besonders übler Maischerz wurde der Polizei am 1. Mai um 09.00 Uhr gemeldet. In der Walpurgisnacht wurden in der Straße "Im Glockenziel" in Engen mehrere Straßenschilder und Firmenbanner mit roter Farbe, unter anderem mit dem Schriftzug "S2F", besprüht. Sachdienliche Hinweise nehmen der Polizeiposten Engen unter der Telefonnummer 07733/94090 oder das Polizeirevier Singen unter der Rufnummer 07731/8880 entgegen (AM).

