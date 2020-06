Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Mann pöbelt Frau auf offener Straße an

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es wohl am Mittwoch, dem 27.05.2020, gegen 17.20 Uhr, zu einem unschönen Streit in der Freiburger Straße, Höhe Rettungszentrum Elzach. Ein Mann hatte offensichtlich einer 50jährigen Frau, die sich auf der anderen Straßenseite befand, wüste Beleidigung hinterhergeschrien. Die lautstarke Auseinandersetzung dürfte auch von Passanten bemerkt worden sein, die zu diesem Zeitpunkt dort zu Fuß unterwegs waren. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes werden Zeuge gebeten, sich mit dem Polizeiposten Elzach, Tel. 07682 909196, in Verbindung zu setzen.

RWKI/uh

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell