Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alle Scheiben an geparktem Auto beschädigt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 03.06.2020, wurde an einem in Lörrach geparkten Auto sämtliche Scheiben beschädigt. Rundherum wurden alle Scheiben zerkratzt, so dass sie getauscht werden müssesn. An dem Opel Combo entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Wagen war über Nacht in der Kirchstraße abgestellt

