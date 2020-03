Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Aufbruch und Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Zweibrücken (ots)

Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, wurde in der Straße "Am Rothenberg" an einem geparkten Pkw der Ökumenischen Sozialstation, einem Citroen C3, die vordere linke Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum ein Etui entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 350 EUR.

Am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 20:45 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw Honda Civic, der in der Schillerstraße, geparkt war, aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mit ca. 780 EUR und diversen Dokumenten entwendet.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell