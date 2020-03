Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

53879 Euskirchen, Boenerstraße (ots)

Am Samstagabend (19.40 Uhr) befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Boenerstraße in Richtung Münstereifeler Str. Verkehrsbedingt musste die Fahrerin hinter geparkten Pkw anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Zur gleichen Zeit befuhr hinter ihr ein 68-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Euskirchen mit Sozia die Boenerstraße in gleiche Richtung. Als die Pkw-Fahrerin wieder anfuhr, prallte der Kleinkraftradfahrer in die Seite des Pkw und kam zu Fall. Dabei zog sich der Unglücksfahrer Verletzungen zu (nicht lebensbedrohlich), die im Krankenhaus Euskirchen stationär behandelt werden mussten. Seine 21-jährige Sozia wurde leicht verletzt.

