Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfall

Alsfeld-Ludwigsplatz - Am Sonntag (29.12.), gegen 05:30 Uhr, befuhr in Alsfeld ein mit vier Personen besetzter PKW die Alicestraße in Richtung Ludwigsplatz. Der 27 Jahre alter Fahrer aus dem Wetteraukreis kam auf der winterfeuchten und schlüpfrigen Fahrbahn ins Rutschen. Der PKW schlug auf einer Verkehrsinsel ein und riss einen Ampel- und einen Laternenmast komplett aus dem Erdreich. Außerdem wurde ein circa 600 Kilogramm schwerer Findling nach vorn katapultiert und schlug in die dortige Hauswand ein.

Der Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt. Das Auto brannte total aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Wer den Unfall gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

