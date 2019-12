POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Freitag (27.12.), gegen 12:05 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula die Landstraße 3159 in Richtung Bad Hersfeld. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren streifte dieser ihr Fahrzeug, der linke Außenspiegel wurde komplett zertrümmert. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen Peugeot, näheres nicht bekannt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Mitsubishi Space in weinroter Farbe. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de .

Bad Hersfeld - Am Freitag (27.12.), zwischen 19:55 Uhr und 21:25 Uhr, parkte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in der Straße "Hanfsack" am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen VW Polo schwarz, Kratzer an der Stoßstange links. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de .

Bad Hersfeld - Am Freitag (27.12.), gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Straße "Am Markt" und war auf der Suche nach einer freien Parkbucht. Kurzentschlossen stoppte sie, fuhr ein paar Meter zurück, um in eine Parkbucht einzufahren. Hierbei übersah sie den hinter ihr haltenden 56-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuenstein und stieß gegen dessen Fahrzeugfront. Sie bog in den Parkplatz ein und entfernte sich unerlaubt. Der Geschädigte stieg aus und lief noch hinter ihr her, aber aufgrund einer Gehbehinderung gelang es ihm nicht mehr sie einzuholen. Die Fahrerin konnte später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Bad Hersfeld - Am Sonntagmittag (29.12.), zwischen 05.30 Uhr und 14.20 Uhr, parkte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal in der ersten Parklücke auf dem Parkplatz der ARAL Tankstelle in der Straße "An der Haune". Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw und entfernte sich. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Seat Leon in der Farbe weiß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de .

Bad Hersfeld - Am Sonntag (29.12.), gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Wohnwagengespanns aus Bördeland den Ausfädelungsstreifen der Bundesstraße 27, um nach rechts auf den Aral Autohof zu gelangen. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr die Bundesstraße zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und befand sich links neben dem Wohnwagen. Plötzlich überfuhr sie die dortige Sperrfläche und wechselte auf den Fahrstreifen, es kam zur Kollision mit dem Wohnwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.800 Euro.

