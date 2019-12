Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Notarzt geschlagen - Widerstand geleistet - Polizisten beleidigt

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Notarzt geschlagen - Widerstand geleistet - Polizisten beleidigt

Schotten - Am frühen Freitagmorgen (27.12.) behandelten Rettungsdienst und Notarzt einen zunächst als hilflose Person gemeldeten jungen Mann im Rettungswagen in der Vogelsbergstraße. Dabei wurde der stark angetrunkene 20-jährige Schottner zusehends aggressiver, fing an zu randalieren, trat und schlug nach den Rettungskräften. Dabei traf er den Notarzt im Gesicht und verletzte ihn dabei. Im Anschluss verließ der renitente Patient den Rettungswagen. Die hinzugerufene Polizei wurde durch einen Passanten auf eine vor der Sparkasse liegende, betrunkene Person aufmerksam gemacht. Es stellte sich kurze Zeit später heraus, dass es sich hierbei um den Weggelaufenen handelte. Da er sich sehr aggressiv zeigte, weitere Straftaten androhte und augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Als ihm Handfesseln angelegt wurden, trat er ziellos mit den Füßen um sich und beleidigte die Polizisten aufs Übelste. Nachdem er im Polizeigewahrsam seinen Rausch ausgeschlafen hatte wurde der 20-Jährige am Freitagabend entlassen. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung erstattet.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Alsfeld - Zwischen Samstagmittag (28.12.) und Sonntagmorgen (29.12.) versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dürerstraße einzubrechen. Mehrfache Hebelversuche an einem Fenster blieben ohne Erfolg. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von circa 700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell