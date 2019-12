Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Gaststätte - Sachbeschädigung an Auto - Handtaschenraub

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Hohenroda - In der Nacht auf Freitag (27.12.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "Eisfeld" im Ortsteil Mansbach ein. Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstür auf, betraten den Gastraum dann aber nicht. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Sachbeschädigung an Auto

Rotenburg a.d. Fulda - Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Samstag (28.12.) in der Beethovenstraße die Kofferraumklappe eines schwarzen Audi Kombis. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Handtaschenraub

Bad Hersfeld - Am Sonntagabend (29.12.), gegen 20.15 Uhr, ging eine 68-jährige Bad Hersfelderin zu Fuß mit ihrem Ehemann von der Stiftsruine zum Parkplatz des Finanzamts in der Straße "Im Stift". Als der Mann kurz unpässlich war, entriss eine dunkel gekleidete Person der Frau ihre geschulterte Handtasche. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Kurpark / Stresemannallee. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt. Sie kann den vermutlich männlichen Täter wie folgt beschreiben:

- etwa 30 Jahre alt, - athletische Figur, - circa 175 cm groß, - dunkelblonde, mittellange Haare, - dickes rundliches Gesicht, - trug ein weißes Sweatshirt mit schwarzen Ringeln, eine dunkle Hose, einen Blouson unbekannter Farbe und eine schwarze Strickmütze auf dem Kopf, - dunkle Turnschuhe mit weißen Sohlen.

Ein Ehepaar sowie ein einzelner Mann sollen Zeugen des Vorfalls gewesen sein. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

