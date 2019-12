Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Ein 39-Jähriger aus Herten befuhr die Homberger Straße und wollte in Höhe Hausnummer 13 nach rechts in ein Grundstück einfahren. Ein 24-Jähriger aus Mönchengladbach konnte rechtzeitig bremsen und hielt hinter dem Pkw des 39-Jährigen an. Die dahinterfahrende 18-jährige Wildeckerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des 24-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 24-Jährigen auf den Pkw des Herteners geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Ein 22-jähriger Bad Hersfelder befuhr das Grundstück des Landratsamtes in der Friedloser Straße. Er wollte von dort nach rechts in die Friedloser Straße einfahren. Dabei übersah er den Pkw einer 38-jährigen Bad Hersfelderin, die die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 22-Jährige möglicherweise unter Alkohol und Drogeneinfluss stand. Es wurden zwei Blutentnahmen angeordnet. Des Weiteren ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, POK)

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell