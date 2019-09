Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellertür aufgebrochen

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter öffneten am Mittwoch (11. September), gegen 20 Uhr, gewaltsam die Kellertür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Flachsfeld. Ob sie etwas entwendeten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell