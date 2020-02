Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Landstraße zwischen Gernsbach und Loffenau sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nun auf der Suche nach Zeugen. Am Samstagnachmittag war, nach derzeitigem Ermittlungsstand, gegen 17:30 Uhr der 52 Jahre alte Fahrer eines Nissan auf der L 564 von Gernsbach kommend in Richtung Loffenau unterwegs. Vermutlich infolge Alkoholgenusses des Fahrers und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Kleinwagen in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Weidezaun und anschließend einem Verkehrszeichen. Nach etwa 15 Metern Fahrt in der Böschung, kam der Wagen unmittelbar vor einem Baum zum Stehen. Mehrere Trümmerteile des erheblich beschädigten Fahrzeuges wurden wieder eingeladen, bevor der Fahrer das Weite suchte und von zu Hause aus die Polizei verständigte. Den Beamten wurde dabei geschildert, dass eine andere Person mit dem Fahrzeug einen Wildunfall gehabt hätte. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten dies jedoch schnell widerlegen. Der 52-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, räumte daraufhin seine Fahrereigenschaft ein. Da bei dem Mann eine augenscheinliche Alkoholisierung festgestellt werden konnte, wurden Blutproben entnommen, die einen Rückschluss auf seine Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt erbringen sollen. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen, die zum Unfallablauf und dem anschließenden Geschehen an der Unfallstelle Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegengenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell