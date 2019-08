Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mit 72 km/h durch 30er-Zone

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagvormittag führte der Verkehrsdienst Geschwindigkeitsmessungen auf der Dahlener Straße in Höhe des dortigen Kindergartens durch.

Die Höchstgeschwindigkeit ist in diesem Bereich entsprechend beschildert und auf 30 km/h begrenzet, mit dem Zusatz "Kindergarten".

Trotz dieser eindeutigen Beschilderung wurden 96 Fahrzeugführer mit überhöhten Geschwindigkeiten gemessen. Sie müssen nun mit Verwarn- bzw. Bußgeldern und entsprechenden Punkten rechnen.

Unrühmlicher Spitzenreiter ist ein Fahrzeugführer, der in der 30er-Zone mit 72 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun im günstigsten Fall ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, dass schwerpunktmäßig zum Beginn des neuen Schuljahres Geschwindigkeitsmessungen in Bereichen von Schulen, die durchweg als 30er-Zonen ausgeschildert sind, durchgeführt werden.(jl)

