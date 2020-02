Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Neuried (ots)

Zu einer Körperverletzung soll es in den frühen Sonntagmorgenstunden im Verlauf einer Fastnachtsveranstaltung in Neuried-Altenheim gekommen sein. Wie der Polizei mitgeteilt worden war, soll ein 19-Jähriger zwischen Mitternacht und 1 Uhr in der Friedrichstraße von Unbekannten angegriffen und dabei von hinten zu Boden gebracht worden sein. Dort wurde er offenbar weiter traktiert. Mit augenscheinlich schweren Verletzungen wurde der Heranwachsende anschließend in ein Klinikum gebracht. Angehörige verständigten im Anschluss die Polizei in Offenburg. Zwischenzeitlich haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer 07807 95799-0 um Hinweise.

