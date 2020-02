Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg Rammersweier - Nach Raub auf Discounter in Haft

Offenburg Rammersweier (ots)

Dem schnellen Einschreiten der Beamten des Polizeireviers Offenburg dürfte es am Samstagabend zu verdanken gewesen sein, dass ein mutmaßlicher Räuber nur kurz nach der Tat vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach derzeitigem Sachstand hat ein mit einer Maske vermummter Mann gegen 20 Uhr einen Discounter in der Weinstraße betreten. Unter Vorhalt eines Messers ging er kurz vor Ladenschluss auf die beiden anwesenden Kassiererinnen zu. Anschließend nahm er die Kasse, in der sich die zur Abrechnung bereitgelegten Tageseinnahmen befanden, bevor er den Laden wieder verließ und zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifenbesatzungen, konnte der mutmaßliche Täter nach Hinweis einer aufmerksamen Anwohnerin noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen werden. Bei dem 21-Jährigen wurden neben dem entwendeten Bargeld auch die Kasse, das Messer und die Maskierung aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wurde im Verlauf des Sonntags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes. Der 21-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

