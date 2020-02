Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verbotenes Wendemanöver führt zu Unfall

Lahr (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro waren am Sonntag nach einem Unfall am Kreisverkehr Einsteinallee/ Dr.Georg-Schaeffler-Straße zu beklagen. Gegen 14:15 Uhr war ein 74 Jahre alter Ford-Fahrer aus der Einsteinallee in den Kreisverkehr eingefahren und leitete im Bereich des Umfahrungsstreifens einen verkehrswidrigen Wendevorgang ein. Dabei kollidierte er mit dem Mercedes einer 30-Jährigen, die sich zu diesem Zeitpunkt neben ihm befand. Nach einer Drehung beider Fahrzeuge, kamen diese zum Stillstand. Der Ford-Lenker wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell