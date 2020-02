Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alkoholisiert und aggressiv

Lahr (ots)

Unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte muss sich seit den frühen Montagmorgenstunden ein 19-Jähriger verantworten. Gegen 0:20 Uhr war der Heranwachsende mit seiner Freundin im Bereich des Rathausplatzes derart in Streit geraten, dass Anwohner die Polizei alarmierten. Beim Eintreffen der Polizeistreifen fanden sie den 19-Jährigen im Gerangel mit einem einschreitenden Zeugen am Boden. Der mit rund 1,4 Promille alkoholisierte und aggressive junge Mann versuchte die Beamten zu treten, um sich so deren Maßnahmen zu widersetzen. Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei äußerte er fortlaufend Beleidigungen, was weitere Anzeigen nach sich zieht.

