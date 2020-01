Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, 10. Januar 2020, zwischen 00.15 Uhr und 06.30 Uhr, kam es in der Straße Zur Friesenweide in Dinklage zu einem Einbruch in einem Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten nach bisherigen Ermittlungen Wertgegenstände sowie einen PKW-Schlüssel. Beim Verlassen der Örtlichkeit entwendeten die Täter den zum PKW-Schlüssel dazugehörigen schwarzen VW Tiguan mit dem Kennzeichen CLP-DC 232. Der PKW war vor dem Wohnhaus abgeparkt. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 4443-4666) entgegen.

