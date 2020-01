Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen- Brand von Altkleidercontainern

Am Freitag, 10. Januar 2020, 08.05 Uhr, kam es in der Sater Landstraße zu einem Brand von Altkleidercontainern. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer in zwei nebeneinanderstehenden Altkleidercontainern aus. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh, welche mit zwei Löschfahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Die beiden Altkleidercontainer brannten aus. Die Altkleidercontainer waren mit Textilien befüllt. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bösel- Sachbeschädigung an Holzhütte

Zwischen dem 06. Januar 2020, 11.00 Uhr, und dem 09. Januar 2020, 14.00 Uhr, kam es in der Straße Am Kronsberg zu einer Sachbeschädigung an einer Holzhütte. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Holzhütte eines Heimatvereins durch Farbschmierereien. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell